Biden v telefonáte zablahoželal Netanjahuovi k volebnému víťazstvu

Washington 8. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok telefonicky zagratuloval Benjaminovi Netanjahuovi k víťazstvu jeho strany Likud v predčasných izraelských parlamentných voľbách a návratu k moci, oznámil Biely dom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Prezident s ním dnes hovoril, aby mu zablahoželal k víťazstvu jeho strany," povedala novinárom tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jeanová-Pierrová. Biden podľa jej slov tiež "potvrdil silu bilaterálneho partnerstva a zdôraznil svoju neochvejnú podporu izraelskej bezpečnosti".



Expremiér Netanjahu a jeho pravicoví spojenci dosiahli vo voľbách, ktoré sa konali minulý týždeň, jasné víťazstvo a môžu vytvoriť azda najpravicovejšiu vládu v celej histórii Izraela.



Netanjahu vo vyhlásení uviedol, že "spojenectvo medzi Izraelom a USA je silnejšie ako kedykoľvek predtým". Dodal, že ďakuje Bidenovi za jeho dlhoročné priateľstvo a oddanosť Izraelu. "Povedal som mu, že môžeme dosiahnuť ďalšie mierové dohody a zvládnuť hrozbu iránskej agresie," povedal izraelský líder.



Podľa oficiálnych výsledkov predčasných parlamentných volieb získala strana Likud v 120-člennom Knesete 32 mandátov. Ak sa Netanjahu dohodne na koalícii s dvoma ultraortodoxnými stranami a krajne pravicovou stranou Náboženský sionizmus, v parlamente by mohol pôsobiť pravicový blok so 64 poslancami.



Centristický blok odchádzajúceho dočasného premiéra Jaira Lapida získal od voličov 51 mandátov, čo znamená definitívne víťazstvo Netanjahua a koniec bezprecedentnej patovej situácie v politike, ktorá si v Izraeli vynútila pätoro volieb v priebehu necelých štyroch rokov.



Pozorovatelia upozorňujú, že na kľúčové posty vo vláde by sa mohli dostať radikálni predstavitelia krajnej pravice.