Biden v telefonáte zdôraznil potrebu chrániť civilistov v Gaze

Washington 8. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtkovom telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom zdôraznil, že počas bojov v Pásme Gazy medzi izraelskou armádou a hnutím Hamas je nevyhnuté chrániť civilistov. Uviedol to Biely dom. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Prezident zdôraznil kritickú potrebu chrániť civilistov a oddeliť civilné obyvateľstvo od (militantov) Hamasu, a to aj prostredníctvom koridorov, ktoré ľuďom umožnia bezpečný presun z vymedzených oblastí" bojov, napísal vo vyhlásení Biely dom. Obaja lídri spolu telefonovali prvýkrát od 26. novembra.



Spojené štáty obhajujú právo Izraela na sebaobranu po koordinovanom útoku militantov Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí.



Bidenova administratíva však vyjadrila znepokojenie v súvislosti s počtom civilných obetí v Pásme Gazy počas odvetných izraelských útokov, ktoré si podľa úradov riadených Hamasom dosiaľ vyžiadali viac ako 17.000 mŕtvych.



Izrael si po októbrovom útoku stanovil za cieľ zničiť militantné hnutie Hamas. Izraelská armáda v uplynulých dňoch rozšírila operáciu v Pásme Gazy zo severu na juh tejto palestínskej enklávy.



Spojené štáty odkázali Izraelu, že počet obetí a vysídlení by počas ďalších fáz operácie nemal dosahovať také vysoké čísla, ako počas bojov na severe Gazy, píše AFP.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok povedal, že Izrael musí v súvislosti s ochranou civilistov urobiť viac. "Je nevyhnutné, aby Izrael kládol dôraz na ochranu civilistov," uviedol na tlačovej konferencii so šéfom britskej diplomacie Davidom Cameronom. "Medzi úmyslom chrániť civilistov a skutočným výsledkom, ktorý môžeme pozorovať, je stále rozdiel," dodal.



Washington tiež naliehal na Izrael, aby do Pásma Gazy vpustil viac pomoci. Biden podľa Bieleho domu privítal rozhodnutie izraelskej vlády povoliť väčšie dodávky paliva do Gazy, no zdôraznil, že je "naliehavo potrebná oveľa väčšia pomoc vo všetkých oblastiach".



Americký prezident zároveň vyzval Hamas, aby umožnil Červenému krížu prístup k rukojemníkom, ktorých militanti naďalej zadržiavajú od októbrového útoku.