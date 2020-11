Biden v utorok oznámi prvých členov svojho kabinetu

Washington 22. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v utorok oznámi prvých členov svojho budúceho vládneho kabinetu. Uviedol to v nedeľu nadchádzajúci šéf kancelárie Bieleho domu Ron Klain, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Biden prisľúbil, že vytvorí administratívu, ktorá bude odrážať rôznorodosť krajiny. Demokratický víťaz prezidentských volieb už minulý týždeň vyhlásil, že si vybral svojho ministra financií.



Na Bidenovom užšom zozname kandidátov na túto funkciu figurujú bývalá predsedníčka Rady guvernérov Federálneho rezervného systému Janet Yellenová, súčasná členka Rady guvernérov Federálneho rezervného systému Lael Brainardová, bývalá členka tejto rady Sarah Bloomová Raskinová a šéf Federálnej rezervnej banky Atlanty Raphael Bostic.



Odvtedy, čo americké médiá vyhlásili Bidena za víťaza prezidentských volieb z 3. novembra, republikánsky prezident Donald Trump inicioval sériu súdnych sporov a vyvíja nátlak na štátnych činiteľov, aby nepotvrdili celkový počet odovzdaných hlasov, tvrdiac, že voľby boli sfalšované.



Trump však v sobotu utrpel ďalšiu prehru, keď federálny sudca zamietol žalobu jeho volebného tímu, podľa ktorej došlo v štáte Pensylvánia počas prezidentských volieb k rozsiahlym podvodom týkajúcich sa korešpondenčných volebných lístkov.



Biden v Pensylvánii, ktorá v kontexte volieb v USA patrí medzi kľúčové štáty, zvíťazil s náskokom viac ako 80.000 hlasov. Práve zisk tohto štátu Bidena posunul nad hranicu 270 hlasov voliteľov potrebných na celkové víťazstvo v prezidentských voľbách.



Klain medzitým opäť vyzval Trumpovu administratívu - najmä federálny úrad s názvom General Services Administration (GSA) -, aby oficiálne uznala Bidenovo víťazstvo a sprístupnila tak zdroje potrebné na proces odovzdania moci.



Bidenovi spojenci naznačili, že novozvolený prezident si už tento týždeň vyberie aj ministra zahraničných vecí; kandidátmi sú bývalá prezidentská poradkyňa pre národnú bezpečnosť Susan Riceová a skúsený diplomat Tony Blinken.



"Trumpov prezidentský úrad odmietlo rekordné množstvo Američanov, a on odvtedy odmieta demokraciu," uviedol Klain.



Biden momentálne pracuje zo svojho domu v štáte Delaware a pripravuje sa na inauguráciu, ktorá sa bude tradične konať 20. januára. Tentoraz však bude z dôvodu reštrikcií súvisiacich s koronavírusovou pandémiou obmedzená.



Biden dostal v celkovej bilancii o šesť miliónov voličských hlasov viac než Trump, čo sa premietlo do zisku voliteľov v pomere 306:232. Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za prezidenta a Kamalu Harrisovú za viceprezidentku, sa zíde 14. decembra.