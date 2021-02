Biden: Vakcína proti covidu bude pre Američanov dostupná do augusta

Milwaukee 17. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok oznámil, že všetci Američania budú mať prístup k očkovaniu proti koronavírusu do konca júla. Informovala o tom agentúra AFP.



Biden predtým očakával, že očkovacie látky by mohli byť dostupné do jari, avšak Biely dom jeho optimizmus stlmil z dôvodu problémov s dostupnosťou vakcín, ako aj s ich distribúciou.



Na otázku, kedy budú všetci Američania zaočkovaní, Biden na radnici v meste Milwaukee, štát Wisconsin, na stretnutí s verejnosťou, ktoré organizovala stanica CNN, uviedol: "Do konca júla tohto roku."



"Do konca júla budeme mať 600 miliónov dávok (vakcín), čo je dosť na zaočkovanie každého Američana," dodal.



Biden taktiež uviedol, že podporuje čo najrýchlejší návrat detí do škôl, ako aj očkovanie učiteľov. Tých by podľa neho mali úrady posunúť v hierarchii jednotlivých skupín obyvateľstva čakajúcich na očkovanie na vyššiu priečku.



Keď sa šéfa Bieleho domu opýtali, kedy sa život vráti do normálu, uviedol: "Do najbližších Vianoc budeme (žiť) v celkom iných okolnostiach... Myslím si, že o rok bude musieť výrazne menej ľudí dodržiavať vzájomný odstup či nosiť rúško." Dodal však, že si tým nemôže byť až taký istý.