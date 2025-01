Biden varoval pred prepisovaním udalostí zo 6. januára 2021

Washington 6. januára (TASR) - Odchádzajúci americký prezident Joe Biden v nedeľu povedal, že na udalosti zo 6. januára 2021, keď stúpenci vtedajšieho a budúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa vtrhli do sídla Kongresu USA, sa nesmie zabudnúť a nesmú byť "prepísané". Podľa jeho slov išlo o jeden z najťažších dní v dejinách Spojených štátov, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.



"Naša demokracia bola doslova vystavená skúške. A, našťastie, naša demokracia obstála," uviedol Biden v Bielom dome pred novozvolenými kongresmanmi zo svojej Demokratickej strany. "Teraz je vašou povinnosťou hovoriť pravdu a pamätať na to, čo sa stalo. Nepripustite, aby bol 6. január prepísaný alebo dokonca vymazaný," vyzval ich.



Po víťazstve Bidena vo voľbách v roku 2020 žiadal vtedajší prezident Trump Kongres a svojho viceprezidenta, aby zablokovali potvrdenie výsledkov volieb, pričom tvrdil, že k jeho prehre viedli rozsiahle podvody. Po zhromaždení pred Bielym domom priaznivci Trumpa vtrhli do budovy Kapitolu, aby kongresmanom zabránili hlasovať.



"Myslím si, že to, čo urobil, bola skutočná hrozba pre demokraciu," povedal Biden v nedeľu. "Dúfam, že sme to prekonali," dodal deň pred tým, ako sa členovia Kongresu zídu, aby potvrdili výsledky volieb z novembra 2024, v ktorých Trump vyhral nad kandidátkou demokratov Kamalou Harrisovou.