Biden varuje Netanjahua pred vpádom do Rafahu bez plánu pre civilistov

Washington 16. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v novom telefonickom rozhovore s izraelským premiérm Benjaminom Netanjahuom vo štvrtok varoval Izrael pred spustením vojenskej operácie v meste Rafah na juhu Pásma Gazy bez plánu na zaistenie bezpečnosti civilistov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Prezident... zopakoval svoj postoj, že vojenská operácia by nemala pokračovať bez vierohodného a uskutočniteľného plánu zaistenia bezpečnosti a podpory pre civilistov v Rafahu," uviedol v súvislosti s telefonátom medzi Bidenom a Netanjahuom Biely dom.



Izrael sa v súčasnosti pripravuje na vpád do Rafahu, mesta na juhu Pásma Gazy na uzavretej hranici s Egyptom, kde je uviaznutých vyše milión vysídlených Palestínčanov. Izraelská armáda tam v pondelok ráno uskutočnila nálet, pri ktorom oslobodila dvoch rukojemníkov a zabila približne 100 ľudí.



Pred inváziou do Rafahu varovala aj Organizácia Spojených národov (OSN).



Vojna v Pásme Gazy sa začala po teroristickom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael vlani v októbri, pri ktorom podľa izraelských údajov militanti z tohto hnutia zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo takmer 28.000 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia tam utrpelo ďalších 68.000 ľudí.