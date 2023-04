Biden večer priletí do Belfastu, v Írsku sa stretne s príbuznými

Belfast 11. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden má v utorok večer priletieť do Belfastu. Začne tak svoju štvordňovú návštevu Severného Írska a neskôr Írska pri príležitosti 25. výročia Veľkopiatkovej dohody, ktorá ukončila násilnosti v Severnom Írsku medzi republikánmi a unionistami. Informuje o tom TASR čerpajúc zo správ agentúr DPA a PA.



Amerického prezidenta privíta v utorok neskoro večer na letisku v Belfaste britský premiér Rishi Sunak. Bilaterálne rokovania majú potom na programe v stredu.



Biden sa následne stretne aj s predstaviteľmi najväčších politických strán v Severnom Írsku. Regionálny parlament je však v súčasnosti paralyzovaný v dôsledku protestov Demokratickej unionistickej strany, ktorá nesúhlasí s najnovšou dohodou medzi Britániou a Európskou úniou o toku tovarov medzi Severným Írskom a Írskom a Severným Írskom a Veľkou Britániou. Šéf Bieleho domu má s prejavom vystúpiť aj na Ulsterskej univerzite.



Biden, ktorý má írske korene, sa ešte v priebehu stredy presunie do Írskej republiky, kde sa v Co Louth stretne s príbuznými.



Vo štvrtok má v Dubline na programe stretnutie s prezidentom Michaelom Higginsom a premiérom Leom Varadkarom, ktorého na sviatok svätého Patrika pred necelým mesiacom hostil v Bielom dome. Vystúpi aj v dolnej komore írskeho parlamentu ako štvrtý americký prezident v histórii – po Johnovi F. Kennedym (1963), Ronaldovi Reaganovi (1984) a Billovi Clintonovi (1995).