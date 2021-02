Biden venuje štyri miliardy dolárov na iniciatívu COVAX

Washington 19. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden venuje štyri miliardy dolárov na podporu globálnej iniciatívy COVAX, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnomerné dodávky vakcín vo svete - aj do tých najchudobnejších krajín a teritórií. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



"Na piatkovom virtuálnom summite skupiny G7 prezident Biden oznámi konkrétne kroky na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti Američanov - a to prostredníctvom ochrany zraniteľnej populácie na celom svete," uvádza sa vo štvrtkovom vyhlásení Bieleho domu.



Program COVAX iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci s Koalíciou na pripravenosť proti epidémiám (CEPI) a svetovou alianciou pre očkovanie GAVI.



USA najskôr poskytnú príspevok výške dvoch miliárd dolárov aliancii GAVI, ktorá iniciatívu COVAX koordinuje.



Ďalšie dve miliardy dolárov Washington vyplatí v priebehu rokov 2021 a 2022. Prvých 500.000 miliónov dolárov americká vláda uvoľní, keď budú splnené doterajšie prísľuby darcov a doručené prvé dodávky vakcín prostredníctvom COVAX-u.



Iniciatíva COVAX plánuje v prvej polovici tohto roka dodať 337,2 milióna dávok predovšetkým do rozvojových krajín. Ako pripomína DPA, malo by to stačiť na zaočkovanie takmer 169 miliónov ľudí dvoma dávkami vakcíny potrebnými na zabezpečenie optimálnej ochrany pred nákazou. Ide o približne tri percentá populácie 145 krajín, ktoré sú súčasťou programu COVAX.