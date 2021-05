Biden verí, že sa s Putinom stretne v júni

Washington 4. mája (TASR) – Americký prezident Joe Biden očakáva, že jeho schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom by sa mohla konať v júni počas jeho cesty do Európy, kde sa zúčastní na summitoch NATO a združenia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7). Biden to podľa agentúry AFP uviedol v utorok na brífingu v Bielom dome.



Vrcholná schôdzka G7 sa uskutoční od 11. do 13. júna v Británii a stretnutie lídrov NATO bude 14. júna v Bruseli.



Biden a Putin mali 13. apríla v poradí druhý telefonát od inaugurácie amerického prezidenta. Podľa Kremľa prezidenti diskutovali o stave bilaterálnych vzťahov a mnohých medzinárodných otázkach.



Biely dom dodal, že Biden navrhol Putinovi osobné stretnutie v tretej krajine, ktoré by sa mohlo uskutočniť už v dohľadnej budúcnosti. Biden neskôr vysvetlil, že Putinovi navrhol, aby sa stretli v lete v Európe.