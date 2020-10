Biden viní Trumpa kvôli COVIDU-19, Trump Bidena z korupcie

Nashville 23. októbra (TASR) - Kandidát Demokratickej strany na prezidenta USA Joe Biden vo štvrtok tamojšieho času povedal, že súčasný prezident Donald Trump by nemal naďalej zotrvať vo funkcii, pretože je "zodpovedný" za viac ako 200.000 úmrtí v dôsledku pandémie koronavírusu. Vyjadril sa tak počas druhej a poslednej prezidentskej debaty, ktorá sa konala v meste Nashville v štáte Tennessee. Informovala o tom agentúra DPA.



Prezident Trump zas opätovne útočil na svojho súpera pre jeho údajné korupčné praktiky a odkázal mu, že Američanom "dlží vysvetlenie". Trump už dlhodobo obviňuje Bidena z toho, že pomohol svojmu synovi Hunterovi v jeho podnikaní na Ukrajine, čo demokratický kandidát odmietol aj počas debaty.



Na tému národnej bezpečnosti sa Biden vyjadril, že akákoľvek krajina, ktorá sa pokúsi ovplyvniť vnútorné záležitosti USA, "zaplatí vysokú cenu, pretože zasahuje do našej zvrchovanosti". Konkrétne tým narážal na Rusko a Irán, keďže len deň pred debatou americké tajné služby oznámili, že tieto dve krajiny získali informácie týkajúce sa registrácie amerických voličov so zámerom ovplyvniť novembrové prezidentské voľby v USA.



Trump počas debaty opätovne vyjadril názor, že kritika Spojených štátov pre nedostatok konania na zastavenie klimatickej zmeny je podľa neho neférová. "Pozrime sa na Čínu, aká je špinavá. Pozrime sa na Rusko, na Indiu... ich vzduch je špinavý," povedal. Bidenov klimatický plán nazval "ekonomickou katastrofou" pre ropné štáty, ako sú Texas a Oklahoma.



Biden zas označil klimatickú zmenu za "existenčnú hrozbu pre ľudstvo", ktorej vyriešenie je podľa neho "morálnou povinnosťou" spoločnosti.



Okrem pandémie koronavírusu, národnej bezpečnosti či krízy klimatickej zmeny boli ďalšími témami debaty aj zdravotníctvo, migrácia či rasové problémy a s nimi spojené protesty, ktoré krajinu sužovali posledné mesiace. Biden v súvislosti s touto témou nazval Trumpa jedným z "najrasistickejších prezidentov USA v modernej histórii". Prezident naopak sám seba označil za "najmenej rasistickú osobu v miestnosti".



Počas prvej časti predvolebnej debaty mal vždy jeden kadidát vypnutý mikrofón, kým jeho súper prvé dve minúty rozprával na každú z tém diskusie. Pár dní pred debatou tak rozhodla nestranná americká Komisia pre prezidentské debaty (CPD), ktorá má ich organizáciu na starosti - aj pre to, že prvá debata z konca septembra bola poznačená častým vzájomným prerušovaním oboch kandidátov.



Podľa agentúry AFP bola snáď najzaujímavejším aspektom debaty relatívna zdvorilosť v porovnaní s prvou debatou, ktorá sa uskutočnila minulý mesiac a počas ktorej Trump niekoľkokrát na Bidena kričal. Tentoraz prezident však svojho oponenta oslovil aj krstným menom "Joe" a dokonca aj pochválil moderátorku Kristen Welkerovú zo stanice NBC News, ktorú ešte prednedávnom kritizoval na Twitteri.



Voľby prezidenta Spojených štátov budú 3. novembra. Vo väčšine prieskumoch v súčasnosti vedie nominant Demokratickej strany a bývalý vicepremiér Joe Biden.