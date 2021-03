Biden virtuálne rokoval s mexickým prezidentom Lópezom Obradorom

Washington 2. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden absolvoval v pondelok virtuálny rozhovor so svojím mexickým náprotivkom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. Lídri rokovali najmä o otázkach imigrácie, ekonomickej spolupráci a riešení koronavírusovej pandémie, informovala tlačová agentúra AFP.



Biden mexickému prezidentovi povedal, že úspech Mexika je kľúčový pre celý región a bude považovať južného suseda USA za rovnocenného. Biden Lópezovi Obradorovi na úvod telekonferencie pripomenul, že ako viceprezident štyri razy navštívil Mexiko. "Spojené štáty a Mexiko sú silnejšie, keď stoja pri sebe," uviedol Biden s tým, že krajiny nie sú "perfektnými susedmi".



Americký prezident zdôraznil, že počas funkčného obdobia bývalého šéfa Bieleho domu Baracka Obamu, keď bol Biden viceprezidentom, "sme sa pozerali na Mexiko ako na rovnocenného partnera". "Úspech Mexika má vplyv na zvyšok západnej pologule," vyhlásil Biden počas rozhovoru.



Virtuálna schôdzka sa konala po štyroch rokoch búrlivých americko-mexických vzťahov počas administratívy bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý uzatvoril hranice pre migráciu, zrušil obchodnú dohodu NAFTA medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou, a mexických imigrantov označoval za pašerákov drog a "sexuálnych násilníkov", píše AFP.



Prúdenie obchodu a migrantov - legálnych aj ilegálnych - cez americko-mexické hranice bolo jedným z hlavných bodov virtuálneho summitu, do ktorého sa zapojili aj vrchní diplomatickí, bezpečnostní a imigrační činitelia z oboch strán.



Telekonferencia sa konala na pozadí správ o novej vlne nezdokumentovaných migrantov z Mexika a jeho južných susedov pokúšajúcich sa dostať na územie USA, keďže Biden postupne uvoľňuje Trumpov prísny protiimigračný režim.



Obe krajiny majú spoločné hranice s dĺžkou takmer 3200 kilometrov, cez ktoré ročne prejde tovar za miliardy dolárov, ako aj vysoký počet legálnych jednotlivcov.



Hranice však využíva aj množstvo ilegálnych migrantov a žiadateľov o azyl. Na územie USA cez ne prúdi tiež obrovský objem drog.



Biden s Lópezom Obradorom hovoril aj o možnej dodávke protikoronavírusových vakcín do Mexika, ktoré má po USA a Brazílii tretiu najvyššiu bilanciu úmrtí na ochorenie COVID-19.



Biden ešte pred virtuálnou schôdzkou na otázku, či Washington pošle vakcíny do Mexika, odpovedal: "Budeme o tom rokovať".



Bidenovo prvé virtuálne stretnutie sa uskutočnilo minulý týždeň, keď hovoril s kanadským premiérom Justinom Trudeauom.