Biden víta poslanie izraelskej delegácie na rozhovory o rukojemníkoch

Washington 4. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok privítal rozhodnutie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua poslať delegáciu na rozhovory o prepustení rukojemníkov zajatých hnutím Hamas počas útokov zo 7. októbra minulého roka. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na Biely dom.



Biely dom vo vyhlásení uviedol, že lídri rokovali o nedávnej reakcii hnutia Hamas a prezident privítal rozhodnutie premiéra Netanjahua oprávniť svojich vyjednávačov, aby sa zapojili do úsilia sprostredkovateľov z USA, Kataru a Egypta na dosiahnutie dohody.



Netanjahu vo štvrtok v telefonáte s Bidenom potvrdil, že izraelská vláda sa rozhodla vyslať delegáciu, ktorá bude pokračovať v rozhovoroch o prepustení rukojemníkov s palestínskym militantným hnutím Hamas.



Zdroj z prostredia izraelských vyjednávačov vo štvrtok uviedol, že existuje šanca na dosiahnutie dohody s Hamasom na prepustenie rukojemníkov, píše Reuters. "Návrh predložený Hamasom zahŕňa výrazný pokrok," uviedol zdroj. "Môže to poslúžiť na posun v rokovaniach v pred," dodal.



Na základe dohody sprostredkovanej koncom novembra Spojenými štátmi, Katarom a Egyptom bolo vyše 100 z približne 240 rukojemníkov prepustených výmenou za oslobodenie 240 Palestínčanov z väzníc v Izraeli. Netanjahu je odvtedy pod narastajúcim tlakom, aby zabezpečil prepustenie rukojemníkov, ktorí zostávajú v zajatí.



Izraelský premiér zvolal na štvrtok večer zasadnutie bezpečnostného kabinetu s cieľom prediskutovať reakciu hnutia Hamas na návrh dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorý v máji predstavil americký prezident Joe Biden. Pred zasadnutím kabinetu mal o nových návrhoch Hamasu diskutovať so svojím vyjednávacím tímom, ktorý v mene Izraela rokuje o prímerí.



Izrael dostal v stredu odpoveď hnutia na zmienený návrh dohody o prímerí zahŕňajúci prepustenie 120 rukojemníkov Hamasu. Agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného palestínskeho predstaviteľa uviedla, že Hamas preukázal flexibilitu, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia návrhu, ktoré by umožnili dosiahnuť rámcovú dohodu, ak by ju Izrael schválil.