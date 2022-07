Biden víta začiatok rokovaní EÚ s Albánskom a Severným Macedónskom

Washington 19. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden privítal rozhodnutie Európskej únie začať prístupové rozhovory s Albánskom a Severným Macedónskom. V utorok to oznámil Biely dom, informuje TASR.



"Spojené štáty americké vítajú dôležité kroky, ktoré Európska únia podniká na dosiahnutie pokroku v integrácii západného Balkánu do euroatlantického spoločenstva začatím prístupových rokovaní EÚ s Albánskom a Severným Macedónskom," uviedol Biden vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Bieleho domu.



V čase, keď Rusko narušilo mier v Európe, je podľa neho dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať snahu o zjednotenú a slobodnú Európu.



"Kroky, ktoré EÚ, Albánsko a Severné Macedónsko v posledných dňoch podnikli, by mali inšpirovať všetky kandidátske krajiny v regióne na zvýšenie záväzkov v posilňovaní svojich demokracií," dodal šéf Bieleho domu.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok oznámila, že Európska únia začala prístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom. Šéfka EK poznamenala, že Skopje aj Tirana už dosiahli obrovský pokrok v reformách na prijatie noriem a štandardov EÚ.



Český premiér Petr Fiala, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, v pondelok oznámil, že všetkých 27 členských štátov EÚ sa dohodlo na začatí prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom po tom, ako Skopje vyriešilo dlhý spor so susedným Bulharskom.