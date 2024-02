Biden: Vláda USA ruší študentské pôžičky pre takmer 153.000 dlžníkov

Los Angeles 21. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu oznámil, že federálna vláda automaticky ruší federálne študentské pôžičky pre takmer 153.000 dlžníkov. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Od dnešného dňa rušíme dlh prvej skupiny ľudí, ktorí sa zaradili do nášho plánu na splatenie pôžičiek SAVE, splácali svoje pôžičky desať rokov a požičali si 12.000 dolárov alebo menej... Týka sa to vyše 150.000 Američanov. Zároveň sa snažíme odbremeniť ďalších," uviedol Biden v rámci trojdňovej predvolebnej kampane v Kalifornii.



Americká vláda začala v stredu posielať e-mailové oznámenia niektorým dlžníkom, hoci pôvodne sa malo s rušením pôžičiek začať až v júli. Do plánu Saving on a Valuable Education (Úspora na hodnotnom vzdelaní - SAVE) sa zapojilo vyše 7,5 milióna ľudí.



V rámci prvého kola sa zrušia pôžičky v hodnote 1,2 miliardy dolárov. V e-mailoch podpísaných samotným Bidenom sa napríklad píše, že sa mu ozvalo "nespočetné množstvo ľudí, ktorým odbremenenie od študentských pôžičiek umožní živiť seba a svoju rodinu, kúpiť si prvé bývanie, založiť si malý podnik a pokračovať v životných plánoch, ktoré odložili".



Aj dlžníci, ktoré si požičali viac ako 12.000 dolárov, budú mať nárok na zrušenie pôžičky, ale za každých 1000 dolárov nad túto sumu sa k povinným desiatim rokom splácania pridáva jeden rok. Maximálna doba splácania je obmedzená na 20 rokov pre pôžičky na bakalárske štúdium, a na 25 rokov pre pôžičky na ďalšie vzdelávanie.



Nový plán splácania a rušenie pôžičiek do výšky 20.000 dolárov pre milióny Američanov Biden ohlásil vlani. Najvyšší súd však jeho rozsiahly plán zrušil. Plán SAVE je preto upravenou verziou podľa príjmu a veľkosti rodiny dlžníkov, ktorý vytvoril Kongres pred vyše desiatimi rokmi.