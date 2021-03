Biden vybral do čela NASA bývalého senátora z Floridy

Mys Caneveral 20. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok oznámil svoj úmysel vymenovať do čela Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) bývalého senátora z Floridy Billa Nelsona. Informovala o tom agentúra AP.



Nelson (78) vyrastal neďaleko Mysu Canaveral a bol kongresmanom za Demokratickú stranu, keď januári 1986 letel do vesmíru na palube raketoplánu Columbia. Misii vtedy velil Charles Bolden Jr., ktorý bol riaditeľom NASA počas vlády prezidenta Baracka Obamu.



V roku 2000 zvolili Nelsona do Senátu, kde pôsobil až do prehratých volieb v roku 2018.



Ak návrh schváli Senát, Nelson sa stane 14. riaditeľom NASA a vystrieda ďalšieho bývalého člena Kongresu Jima Bridenstina, republikána z Oklahomy.



Toto obdobie je pre NASA kľúčové, v komerčnom vesmírnom programe nastávajú zmeny. Spoločnosť SpaceX sa chystá odštartovať svoj tretí let astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS); očakáva sa, že Boeing sa k podobným aktivitám pripojí neskôr v tomto roku. NASA chystá novú mesačnú misiu s názvom Artemis - podľa sestry-dvojčaťa Apolla - ktorej zámerom je aj dopraviť na Mesiac prvú ženu.



"Neexistuje lepší kandidát než Bill, nielen pre floridský vesmírny priemysel, ale aj pre vesmírny program ako celok... Jeho nominácia mi dáva istotu, že Bidenova administratíva rozumie dôležitosti program Artemis a nevyhnutnosti víťazstva vo vesmírnych pretekoch 21. storočia," povedal o Nelsonovi floridský senátor Marco Rubio.