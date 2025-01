Biden vyčlenil 297 miliónov eur na riešenie problému vtáčej chrípky

Washington 3. januára (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Joe Biden v piatok oznámil vyčlenenie 306 miliónov dolárov (297 miliónov eur) na posilnenie reakcie krajiny na vtáčiu chrípku. Urobil to ešte pred nástupom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, TASR píše podľa správy agentúry AFP.



Finančné prostriedky podporia národné, štátne a miestne programy pripravenosti, monitorovania aj výskum potenciálnych lekárskych protiopatrení proti vírusu H5N1. Bidenova vláda čelila kritike za riešenie tohto ochorenia.



"Hoci riziko nákazy pre ľudí zostáva nízke, vždy sa pripravujeme na všetky scenáre, ktoré by mohli nastať... Pripravenosť je kľúčom k udržaniu zdravia Američanov a bezpečnosti našej krajiny," uviedol minister zdravotníctva Xavier Becerra.



Spojené štáty od začiatku roka 2024 zaznamenali u ľudí 66 prípadov vtáčej chrípky, no odborníci sa domnievajú, že skutočný počet môže byť vyšší. Hoci sa nezistil prenos vírusu z človeka na človeka, množstvo prípadov vtáčej chrípky vedcov znepokojilo pre hrozbu jej zmutovania so sezónnou chrípkou a smrteľnú pandémiu.



Trump pre časopis Time nedávno uviedol, že by zrušil americký úrad zaoberajúci sa pandémiami, ktorý zriadil prezident Biden. Trumpov budúci minister zdravotníctva Robert F. Kennedy je veľký skeptik voči vakcínam a sľúbil zmeny v národných zdravotníckych agentúrach. Tiež propaguje surové mlieko, ktoré je pravdepodobne prenášačom vtáčej chrípky na ľudí.



Niektorí americkí vedci vidia v ochorení veľkú hrozbu a boja sa ďalšej celosvetovej pandémie. Zdravotnícke orgány tiež pozorne sledujú rastúci počet prípadov nákazy u mačiek, s ktorými ľudia prichádzajú do úzkeho kontaktu.