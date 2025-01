Biden vydal zákaz ťažby ropy v pobrežných vodách USA

Washington 6. januára (TARS) - Prezident Joe Biden v pondelok zakázal ťažbu v pobrežných vodách Spojených štátov len niekoľko týždňov pred nástupom Donalda Trumpa do úradu. Jeho nástupca sa v rámci kampane zaviazal masívne zvýšiť produkciu fosílnych palív na americkom území. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Podľa vyhlásenia Bieleho domu sa zákaz vzťahuje na celé atlantické pobrežie Spojených štátov a východ Mexického zálivu, ako aj na tichomorské pobrežie Kalifornie, Oregonu a Washingtonu a časť Beringovho mora pri Aljaške.



Biden podniká tieto kroky podľa zákona o kontinentálnom šelfe z roku 1953, ktorý dáva federálnej vláde právomoc nad využívaním prírodných zdrojov na mori. Vo vyhlásení Bieleho domu sa uvádza, že deklarácia chráni viac ako 625 miliónov akrov (253 miliónov hektárov) pobrežných vôd.



"Keďže klimatická kríza naďalej ohrozuje komunity v celej krajine a my prechádzame na hospodárstvo s čistou energiou, teraz je čas chrániť tieto pobrežia pre naše deti a vnúčatá," uviedol Biden vo vyhlásení.



Zákaz nemá presne stanovený dátum, dokedy bude platiť a pre Trumpa po nástupe do Bieleho domu môže byť z právneho a politického hľadiska zložité zvrátiť ho.