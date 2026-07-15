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Biden vydáva memoáre, liečba rakoviny postupuje veľmi dobre
Biden (83) opustil úrad prezidenta v januári minulého roka.
Autor TASR
Washington 15. júla (TASR) - Bývalý americký prezident Joe Biden v stredu oznámil, že v novembri vyjdú jeho memoáre s názvom „Promise Me, America“ (Sľúb mi, Amerika). V knihe nadviaže na kľúčové momenty, ktoré sprevádzali jeho pôsobenie vo funkcii hlavy štátu vrátane útoku stúpencov Donalda Trumpa na Kapitol, stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu, ako aj začiatok vojny na Ukrajine. Vysvetlí v nich tiež, prečo sa v roku 2024 rozhodol opätovne kandidovať a napokon z kampane odstúpiť v prospech svojej viceprezidentky Kamaly Harrisovej. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.
„Kniha ‚Promise Me, America‘ je o výzvach, ktorým sme ako krajina čelili. Je o rozhodnutiach, ktoré som urobil, a o tom, prečo som sa tak rozhodol,“ vysvetlil exprezident. „Predovšetkým je však o mojej viere v sľub Ameriky,“ zdôraznil. Názov korešponduje s Bidenovými predošlými memoármi „Promise me, Dad“ (Sľúb mi, ocko) z roku 2017, v ktorých opisuje obdobie po smrti svojho syna Beaua.
Biden (83) opustil úrad prezidenta v januári minulého roka. O štyri mesiace neskôr oznámil, že mu diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty a metastázy sa rozšírili aj do jeho kostí. Krátko nato začal podstupovať rádioterapiu.
„Trávim veľa času so svojou rodinou. Liečim sa na rakovinu, podstupujem liečbu a zatiaľ to ide naozaj dobre,“ povedal vo videu na sieti X.
Demokratický prezident v lete 2024 stiahol kandidatúru na znovuzvolenie po neúspechu v debate proti Trumpovi. Nahradila ho viceprezidentka Harrisová, ktorá vo voľbách neuspela. Tá už odvtedy vydala vlastné memoáre, v ktorých opisuje volebnú kampaň. Memoáre minulý rok vydala aj Bidenova manželka Jill.
„Kniha ‚Promise Me, America‘ je o výzvach, ktorým sme ako krajina čelili. Je o rozhodnutiach, ktoré som urobil, a o tom, prečo som sa tak rozhodol,“ vysvetlil exprezident. „Predovšetkým je však o mojej viere v sľub Ameriky,“ zdôraznil. Názov korešponduje s Bidenovými predošlými memoármi „Promise me, Dad“ (Sľúb mi, ocko) z roku 2017, v ktorých opisuje obdobie po smrti svojho syna Beaua.
Biden (83) opustil úrad prezidenta v januári minulého roka. O štyri mesiace neskôr oznámil, že mu diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty a metastázy sa rozšírili aj do jeho kostí. Krátko nato začal podstupovať rádioterapiu.
„Trávim veľa času so svojou rodinou. Liečim sa na rakovinu, podstupujem liečbu a zatiaľ to ide naozaj dobre,“ povedal vo videu na sieti X.
Demokratický prezident v lete 2024 stiahol kandidatúru na znovuzvolenie po neúspechu v debate proti Trumpovi. Nahradila ho viceprezidentka Harrisová, ktorá vo voľbách neuspela. Tá už odvtedy vydala vlastné memoáre, v ktorých opisuje volebnú kampaň. Memoáre minulý rok vydala aj Bidenova manželka Jill.