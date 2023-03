Biden vyjadril Grécku sústrasť po železničnej tragédii

Washington 2. marca (TASR) - Prezident USA Joe Biden vyjadril vo štvrtok sústrasť v súvislosti s vlakovým nešťastím v Grécku, pri ktorom zahynulo najmenej 47 ľudí. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Osobný vlak sa v utorok krátko pred polnocou čelne zrazil s nákladným vlakom pri meste Larisa v strednom Grécku.



"V mene amerického ľudu, Jill a mňa vyjadrujem najhlbšiu sústrasť rodinám obetí, ktoré prišli o život pri tragickej nehode vlakov v Grécku," napísal Biden na Twitteri. "Želáme raneným rýchle a úplné uzdravenie," dodal.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v stredu telefonicky rozprával s gréckym kolegom Nikolaosom Dendiasom a povedal mu, že "Spojené štáty stoja v týchto ťažkých časoch pri ľude Grécka".



Grécke úrady potvrdili najmenej 47 mŕtvych. Telá niekoľkých ďalších ľudí sú uväznené v reštauračnom vozni a ešte ich musia vytiahnuť.



Vyšetrovatelia pripisujú tragédiu ľudskej chybe. ˇUrady už zatkli 59-ročného prednostu železničnej stanice v Larise pre podozrenie zo zabitia z nedbanlivosti. Umožnil totiž, aby nákladný vlak išiel po tej istej koľaji oproti osobnému vlaku.



Vláda zároveň priznala omeškania inštalácie bezpečnostných zariadení na trati, kde sa nešťastie odohralo. Bolo to spôsobené "chronickou nefunkčnosťou (systému) a desaťročiami zlyhaní" v štátnej správe. Bude to súčasťou vyšetrovania príčin nehody.



Grécky minister dopravy Kostas Karamanlis v stredu v súvislosti s tragickou zrážkou podal demisiu. Vo vyhlásení uviedol, že cíti "povinnosť" odstúpiť, lebo to je "základný prejav úcty voči ľuďom, ktorí tak nespravodlivo prišli o život".