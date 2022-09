Biden vyjadril odhodlanie USA naďalej bojovať proti terorizmu

Washington 11. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden si v nedeľu uctil obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a vyjadril odhodlanie Spojených štátov pokračovať v boji proti terorizmu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Nikdy sa neuspokojíme, nikdy nezabudneme, nikdy sa nevzdáme," povedal Biden na zhromaždení pred budovou Pentagónu vo Washingtone.



"Naše odhodlanie zabrániť ďalšiemu útoku na Spojené štáty nemá konca," dodal americký prezident. USA budú podľa jeho slov aj naďalej sledovať a zastavovať všetky aktivity teroristov s cieľom chrániť amerických občanov.



Obyvatelia Spojených štátov si v nedeľu pripomínajú 21. výročie teroristických útokov, pri ktorých islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili v štyroch unesených dopravných lietadlách na ciele v USA.



"Dejiny Ameriky sa v ten deň zmenili," povedal Biden. "Čo však nemôžeme zmeniť a nikdy nezmeníme je povaha tohto národa, o ktorej si teroristi mysleli, že jej môžu ublížiť," dodal. Pripomenul nasadenie policajtov a hasičov, ktorí pátrali v troskách po preživších, či odvahu pasažierov lietadiel, ktorí sa pokúsili premôcť teroristov na palube. "Mnohí z vašich najmilších boli medzi týmito hrdinami," uviedol prezident.



Dve z unesených lietadiel vrazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center – WTC) v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia.



Biden povedal, že pri útokoch prišlo o život celkovo 2977 ľudí, z toho 184 v Pentagóne. Americký prezident takisto pripomenul odkaz, ktorý Američanom po útokoch 11. septembra 2001 poslala britská kráľovná Alžbeta II. - "smútok je cena za lásku".



Konkrétnou odpoveďou na teroristické útoky z 11. septembra 2001 sa stala operácia Trvalá sloboda v Afganistane, ktorá sa začala 7. októbra 2001. Cieľom bolo vypátrať a nájsť Usámu bin Ládina a ďalších vysokopostavených členov al-Káidy, zničenie tejto teroristickej organizácie a odstránenie režimu Talibanu, ktorý poskytoval členom tejto militantnej islamskej organizácie ochranu a útočisko. Tím príslušníkov amerických ozbrojených síl bin Ládina zabil v máji 2011.



Biden v apríli 2021 oficiálne oznámil plánovaný začiatok sťahovania amerických vojakov z Afganistanu a posledné lietadlá americkej armády z afganského hlavného mesta Kábul odleteli 31. augusta.