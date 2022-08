Biden vyjadril odhodlanie zakázať v krajine predaj útočných pušiek

Washington 31. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok vyjadril odhodlanie presadiť zákaz predaja útočných pušiek civilistom a odsúdil slovné útoky republikánov voči FBI. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Som odhodlaný zakázať v tejto krajine útočné pušky," povedal Biden v meste Wilkes-Barre v štáte Pensylvánia, kde vystúpil s prejavom na tému kontroly zbraní.



Bidenov návrh zahŕňa i finančné prostriedky na posilnenie policajnej prítomnosti v uliciach, investície na prevenciu trestných činov a opatrenia na to, aby sa nebezpečné zbrane nedostali do nebezpečných rúk, dodáva AFP.



Americký Kongres schválil zákaz útočných pušiek a určitých veľkokapacitných zásobníkov v roku 1994, ale zákonodarcovia ho v roku 2004 nechali vypršať a predaj týchto zbraní odvtedy prudko stúpol. Biden bol v roku 1994 senátor a výrazne prispel k schváleniu tohto zákazu, píše agentúra AP.



Americký prezident sa v súčasnosti usiluje tento zákon opätovne zaviesť do platnosti. Vo Wilkes-Bare uviedol, že tento typ zbraní nemá "opodstatnenie" v oblastiach, ktoré sú "mimo vojnových zón".



Biden v utorok takisto slovne odsúdil útoky republikánov na zásadovosť Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a náhly vzostup vyhrážok voči tejto organizácii po tom, ako FBI pred tromi týždňami uskutočnila raziu v rezidencii exprezidenta Donalda Trumpa na Floride.



Bidenova Demokratická strana sa v novembrových doplňujúcich voľbách bude usilovať udržať si väčšinu v americkom Kongrese a Pensylvánia je jedným z kľúčových štátov vo volebnom súboji, píše AFP.