Biden vyjadril v spojitosti s dokumentmi ochotu spolupracovať

Washington 11. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok povedal, že nevie o obsahu tajných dokumentov, ktoré jeho právnici našli v jednej z jeho bývalých kancelárií vo Washingtone. V súvislosti s prípadom vyjadril prekvapenie a ochotu spolupracovať s úradmi. TASR správu prevzala v stredu z agentúr AFP a DPA.



Biden uviedol, že ho s nálezom dokumentov oboznámili a bol prekvapený, že sa vládne dokumenty nachádzali v predmetnej kancelárii. "Neviem však, čo je v tých dokumentoch," dodal. "S vyšetrovaním plne spolupracujeme," povedal prezident a vyjadril presvedčenie, že vyšetrovanie bude čoskoro ukončené.



"Ľudia vedia, že k tajným dokumentom, k tajným informáciám pristupujem vážne," povedal Biden novinárom v Mexiku, kde sa v pondelok a v utorok zúčastnil na summite lídrov severoamerických krajín.



Právnik a prezidentov poradca Richard Sauber v pondelok povedal, že tieto dokumenty našli právnici v novembri pri vypratávaní kancelárskych priestorov v inštitúte Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement v hlavnom meste Washington. Následne ich odovzdali Národnému archívu USA, ktorý takéto materiály uchováva. Dokumenty pochádzajú z obdobia, keď Biden pôsobil vo funkcii viceprezidenta USA (2009 – 2017).



Vládne dokumenty v USA musia byť v súlade so zákonmi archivované a uchované. Viacerí republikáni preto Bidena v tejto spojitosti ostro kritizovali, píše DPA.



Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) vykonali v auguste prehliadku v sídle bývalého republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa na Floride po tom, ako nereagoval na opakované výzvy na spoluprácu. FBI na mieste našla množstvo vládnych dokumentov, z ktorých viac než 100 podliehalo utajeniu a niektoré boli dokonca prísne tajné, pripomína AFP.