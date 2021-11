Biden vyjadril znepokojenie nad porušovaním ľudských práv i Taiwanom

Washington 16. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok v telefonickom rozhovore s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom vyjadril "znepokojenie" nad porušovaním ľudských práv a upozornil na "jednostranné" kroky s cieľom zmeniť štatút Taiwanu. Informoval o tom Biely dom v tlačovej správe.



Biden a Si Ťin-pching sa spojili v pondelok večer prostredníctvom videokonferencie. Tento virtuálny summit trval viac ako tri hodiny, píše agentúra AP.



Spojené štáty podľa Bidenových slov naďalej podporujú politiku "jednej Číny" a nesúhlasia s jednostranne vyvíjaným úsilím zmeniť súčasný stav či prípadne oslabiť mier a stabilitu v Taiwanskom prielive.



Americký prezident upozornil aj na dodržiavanie ľudských práv a postup Číny v oblasti Sin-ťiang, v Tibete a v Hongkongu.



Takisto hovoril o potrebe chrániť amerických pracovníkov a podniky pred nespravodlivými obchodnými a hospodárskymi praktikami Číny a vyjadril sa aj k indotichomorskému regiónu. Pripomenul dôležitosť slobodnej plavby a preletov pre prosperitu tejto oblasti.



Prezidenti hovorili tiež o zložitých vzťahoch medzi svojimi krajinami a zdôraznili zodpovedný prístup k vzájomnej konkurencii.



"Zdá sa, že našou povinnosťou ako lídrov Číny a Spojených štátov je zabezpečiť, aby súperenie medzi našimi krajinami neprerástlo do konfliktu, a to či už úmyselného, alebo neúmyselného," uviedol Biden na začiatku virtuálneho summitu.



Podľa Si Ťin-pchinga je potrebné, aby sa medzi oboma stranami zlepšila komunikácia.



So Si Ťin-pchingom hovoril Biden aj o dôležitej úlohe, ktorú ich krajiny zohrávajú pri riešení klimatickej krízy. Venovali sa tiež opatreniam v spojitosti so svetovými zásobami energie.