Biden vymenil busty v Oválnej pracovni vrátane Churchillovej

Washington 22. januára (TASR) - Nový americký prezident Joe Biden, ktorý v stredu vystriedal v úrade Donalda Trumpa, vymenil busty v Oválnej pracovni Bieleho domu. Okrem iného z nej nechal odstrániť podobizeň bývalého britského premiéra Winstona Churchilla obviňovaného z rasistického prístupu k obyvateľom niekdajších kolónií. Informovala o tom stanica CNN.



Biden si do svojej kancelárie, naopak, priniesol busty hispánského bojovníka za práva Latinskoameričanov Cesara Chaveza, vodcu afroamerického hnutia za občianske práva Martina Luthera Kinga, bývalej prvej dámy Eleanor Rooseveltovej, jednej z najznámejších aktivistiek za práva černochov v USA Rosy Parksovej či senátora Roberta F. Kennedyho.



Britský premiér Boris Johnson rozhodnutie prezidenta USA týkajúce sa Churchillovej busty nekomentoval. V roku 2016, ešte v čase pred nástupom do premiérskej funkcie, kriticky reagoval na to, že vtedajší prezident USA Barack Obama umiestnil bustu Winstona Churchilla (1874-1965) v iných priestoroch Bieleho domu než v Oválnej pracovni.



"Oválna pracovňa je súkromná kancelária prezidenta a je na ňom, aby si ju zariadil tak, ako si praje," povedal vo štvrtok hovorca Downing Street. "Vôbec nepochybujeme o dôležitosti, akú prezident Biden pripisuje britsko-americkým vzťahom a premiér (Johnson) sa teší na tento blízky vzťah," dodal Johnsonov hovorca, ktorého citovala televízia Sky News.