Biden vymenoval za nového osobitného vyslanca pre klímu Johna Podestu

Washington 1. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu vymenoval Johna Podestu za nového osobitného vyslanca USA pre klímu, ktorý v tejto funkcii nahradí Johna Kerryho. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Podesta zastával "intenzívne", ale zákulisné funkcie v troch demokratických administratívach a dohliadal na realizáciu Bidenovho legislatívneho projektu, tzv. zákona o znížení inflácie, ktorým sa vyčlenili miliardy dolárov na ekologické investície.



"Podesta je americký štátnik, zarytý zástanca odvážnych opatrení v oblasti klímy a líder, o ktorom svet bezpochyby vie, že má dôveru prezidenta Spojených štátov a hovorí v jeho mene," povedal šéf kancelárie Bieleho domu Jeff Zients.



Dodal, že 75-ročný Podesta pomôže "udržať vážnosť situácie", keďže je nástupcom Kerryho, ktorý pomohol sprostredkovať dohodu na vlaňajšom samite COP28 v Dubaji. Tá po prvýkrát vyzýva na globálny odklon od používania fosílnych palív.



Kerry, bývalý minister zahraničných vecí USA, senátor a prezidentský kandidát, odstupuje, aby neformálne pomohol Bidenovi v jeho tohtoročnej predvolebnej kampani a spolupracoval so súkromným sektorom na odklone od priemyselných odvetví náročných na emisie oxidu uhličitého.



Podesta prevezme portfólio diplomacie v oblasti klímy a bude zastupovať Spojené štáty v zahraničí, ale bude tiež naďalej dohliadať na tím, ktorý implementuje zákon o znižovaní inflácie.



Podesta sa však ujíma vedenia počas volebného roka, v ktorom sa očakáva, že Biden, ktorý označil zmenu klímy za existenčnú hrozbu, bude čeliť klimatickému skeptikovi Donaldovi Trumpovi, ktorý sa zasadzuje za spoločnosti využívajúce fosílne palivá.



Kerry kládol veľký dôraz na budovanie priateľských vzťahov so svojím čínskym náprotivkom, pričom Spojené štáty a Čína - najväčší svetoví znečisťovatelia - sa na samite v Dubaji do veľkej miery vyhli konfliktom napriek napätiu v iných oblastiach.