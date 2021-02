Biden vyradí jemenských povstalcov zo zoznamu teroristických skupín

Washington 6. februára (TASR) - Administratíva nového prezidenta USA Joea Bidena vyradí jemenských povstalcov zo zoznamu teroristických skupín. Tento krok má pomôcť zmierniť krízu v Jemene, ktorá je jednou z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti, informovala v piatok agentúra AP.



Rozhodnutie o zaradení jemenských šiitských povstalcov, takzvaných húsiov, na zoznam teroristických skupín prijala vláda predchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledných dňoch svojho úradovania. Do platnosti vstúpilo len 19. januára, teda deň pred Bidenovou inauguráciou.



Popredný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA v piatok potvrdil, že rezort podniká kroky smerujúce k vyradeniu húsíov z uvedeného zoznamu. Uviedol to po tom, ako bol o tomto zámere upovedomený americký Kongres.



"Tento náš krok je motivovaný výlučne humanitárnymi dôsledkami rozhodnutia, ktoré prijala na poslednú chvíľu predchádzajúca administratíva," povedal predstaviteľ Štátneho departmentu pod podmienkou anonymity.



Zdôraznil, že OSN a humanitárne organizácie zaradenie húsíov na čiernu listinu odmietli s tým, že to len prehĺbi humanitárnu krízu v Jemene. Príslušné rozhodnutie totiž obmedzilo priestor na poskytovanie pomoci obyvateľom tejto chudobnej, vojnou zmietanej arabskej krajiny.



Citovaný predstaviteľ amerického rezortu diplomacie zdôraznil, že pripravované vyradenie zo zoznamu nič nemení na postoji Spojených štátov k jemenským vzbúrencom, ktorí opakovane útočia na civilné obyvateľstvo a majú na svedomí únosy viacerých Američanov.



Správa o chystanom vyradení húsíov z "teroristického" zoznamu prišla deň po tom, ako Biden avizoval, že ukončí podporu saudskoarabskej vojenskej ofenzívy v Jemene. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie bojuje proti jemenským povstalcom, ktorých podporuje Irán.