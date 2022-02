Biden sprístupní vyšetrovateľom záznamy o návštevách Bieleho domu

Na archívnej snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dostať cez bariéry pred budovou Kapitolu vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 16. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden nariadil sprístupnenie záznamov o návštevníkoch Bieleho domu pre potreby vyšetrovateľov útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone zo 6. januára 2021. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry AP.Sprístupnené záznamy obsahujú informácie o osobách, ktorým umožnili vstup do Bieleho domu v deň týchto nepokojov. Stúpenci bývalého prezidenta Donalda Trumpa vtedy vtrhli do sídla Kongresu. Násilnosti si vyžiadali päť mŕtvych a viac ako 100 policajtov utrpelo zranenia.Bidenova poradkyňa Dana Remusová v pondelok americkému Národnému archívu poslala list, v ktorom Bidenova administratíva "".Trump žiadal, aby záznamy o návštevníkoch zostali v tajnosti. Biden však podľa Remusovej listu rozhodol, že to nie je v "". Trumpov hovorca sa k žiadosti o vyjadrenia k tomuto rozhodnutiu bezprostredne nevyjadril.Útok na Kapitol zo 6. januára 2021 vyšetruje výbor Snemovne reprezentantov Kongresu USA. Najvyšší súd v januári tohto roka týmto vyšetrovateľom povolil prístup k iným dokumentom o tomto útoku. Zamietol tým žiadosť Trumpa, ktorý sudcov ešte v decembri požiadal, aby vydanie týchto dokumentov zastavili.Záznamy úradujúcich prezidentov a ich zamestnancov majú byť podľa Zákona o prezidentských záznamoch uchovávané v Národnom archíve, píše AP. Povinnosťou prezidenta po odchode z funkcie je poskytnúť archívu tieto záznamy.