Biden: Vyslanie vojakov na Haiti momentálne nie je v pláne

Washington 16. júla (TASR) – Americký prezident Joe Biden vo štvrtok informoval, že Spojené štáty v súčasnosti neplánujú vyslať svojich vojakov na Haiti, aby tam po minulotýždňovom atentáte na haitského prezidenta Jovenela Moisa dohliadali na bezpečnosť. Informovala o tom agentúra DPA.



„Príslušníkov americkej námornej pechoty posielame len na naše veľvyslanectvo, aby sme sa uistili, že sú v bezpečí a nič nie je v neporiadku," povedal Biden na tlačovej konferencii. „Myšlienka vyslania amerických síl (na Haiti) však momentálne v pláne nie je," dodal.



Haitského prezidenta Moisa (53) zavraždili minulý týždeň v jeho rezidencii. Podľa haitských úradov vtrhlo v noci na minulú stredu do domu Moisovej rodiny 28-členné komando zahraničných prevažne kolumbijských žoldnierov, ktorí strieľali na prezidenta a jeho manželku Martine. Tú neskôr s vážnymi zraneniami letecky prepravili do nemocnice v Miami.



Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph sa po atentáte obrátil na Bidenovu administratívu s listom žiadajúcim o „bezodkladné" vyslanie amerických jednotiek, ktoré by v tejto karibskej krajine chránili kľúčovú infraštruktúru.



Biely dom informoval, že americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) poskytol haitským úradom pomoc pri vyšetrovaní, o ktorú žiadali, a naďalej im poskytuje aj bezpečnostnú pomoc.