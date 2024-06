Biden vystúpenie v debate označil za dobré, demokrati sú znepokojení

Atlanta 28. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok ráno vyjadril presvedčenie, že si v predvolebnej debate s Donaldom Trumpom počínal dobre. Niektorí predstavitelia Demokratickej strany však vyjadrili s jeho vystúpením znepokojenie. TASR informuje podľa agentúry AFP a stanice CNN.



"Myslím si, že sa mi darilo," povedal Biden pre médiá. V reakcii na možné odstúpenie, či znepokojenie po svojom televíznom vystúpení zaujal útočný postoj voči exprezidentovi Trumpovi. "Nie, je ťažké debatovať s klamárom," povedal Biden a dodal, že ho bolelo hrdlo.



Demokratickí zákonodarcovia, ktorí debatu sledovali, vyjadrili znepokojenie, že prezident voči Trumpovým nepravdivým vyjadreniam nevystupoval ráznejšie a takisto nevyjadril dostatočne jasne svoje zámery.



U Trumpa bola miestami pozorovateľná väčšia autorita a energia, hoci uviedol viacero nepravdivých tvrdení o Bidenovom pôsobení v úrade, volebnom podvode či politike v oblasti interrupcií. U viacerých popredných demokratov sa však podľa CNN "rozozvučal poplach" a niektorí z nich otvorene vyjadrili pochybnosti, či by mal Biden pokračovať ako kandidát Demokratickej strany.



V Demokratickej strane však nemal žiadnych vážnych vyzývateľov a v tomto štádiu volebnej kampane by sa musel rozhodnúť odstúpiť, aby demokrati mohli vybrať ďalšieho uchádzača.



Biden (81) je najstarším prezidentom v dejinách USA a pri ukončení prípadného druhého obdobia vo funkcii bude mať 86 rokov.



"Zdal sa mierne dezorientovaný. Ako však debata pokračovala, zosilnel," povedal politický komentátor David Axelrod. Viceprezidentka USA Kamala Harrisová uviedla, že Biden mal v debate "pomalý štart", no "silný záver". Počas debaty sa podľa jej slov jasne potvrdilo, že Joe Biden bojuje za Američanov a zastal sa ho aj demokratický guvernér štátu Kalifornia Gavin Newsom.



Predvolebná debata sa uskutočnila v sídle televízie CNN v Atlante v americkom štáte Georgia. Na jej začiatku si kandidáti nepodali ruky.