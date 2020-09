Biden vyzbieral v auguste na svoju kampaň vyše 360 milliónov dolárov

Washington 3. septembra (TASR) - Prezidentský kandidát americkej Demokratickej strany Joe Biden vyzbieral v auguste na svoju predvolebnú kampaň viac ako 364 miliónov dolárov.



Bývalý viceprezident USA, Demokratická strana a jej tímy pre finančné zbierky získali v auguste 364,5 milióna dolárov, z toho 205 miliónov dolárov poskytli on-line od malých darcov, uviedol v stredu podľa agentúry AP Bidenov tím.



Ide o rekordne vysokú sumu vyzbieranú počas predvolebnej kampane. Doteraz bol držiteľom tohto rekordu Barack Obama, ktorý v septembri 2008 vyzbieral takmer 200 miliónov dolárov.



Biden sa poďakoval svojim priaznivcom, pričom poukázal na to, že 57 percent získaných peňazí "pochádzalo z on-line darov od ľudí ako vy, ktorí zaplatili po päť, desať, či 20 dolárov".



Svojich priaznivcov Biden vyzval, aby finančne pomáhali jeho tímu, "ak máme mať šancu na víťazstvo". Poukázal na to, že "Trumpov bankomat stále funguje", pričom upozornil, že Trump a jeho tím sa sústredia na útoky a ohováranie — nielen proti nemu, ale aj voči jeho kandidátke na viceprezidentku Kamale Harrisovej a jeho tímu".



Úspech finančnej zbierky Biden spojil práve s nomináciou Harrisovej. Spresnil, že po oznámení jej nominácie sa v priebehu 24 hodín vyzbieralo 26 miliónov dolárov.



Kým v júli úradujúci prezident USA Donald Trump a Republikánska strana, ktorá ho do volieb nominovala, vyzbierali 165 miliónov dolárov, Biden s demokratmi získali v tomto mesiaci 140 miliónov dolárov.



Bidenov súper vo voľbách, 74-ročný úradujúci prezident Trump, sa podľa AP začal na svoje znovuzvolenie pripravovať v podstate už krátko po svojom príchode do Bieleho domu v januári 2017, a v porovnaní s Bidenom, pokiaľ ide o financie na kampaň, bol v lepšej pozícii.



Biden sa vo štvrtok v meste Kenosha stretne s rodinou Afroameričana Jacoba Blakea, ktorého 23. augusta pri zásahu postrelil policajt. Tento incident opäť vyvolal v USA vlnu rozhorčenia z rasizmu a nepokoje.



Do Kenoshe Biden prichádza dva dni po Trumpovi. Podľa AP ide o zrejmý pokus "zaceliť rany" tohto mesta v štáte Wisconsin, ktoré je kľúčové pre novembrové prezidentské voľby. Biden tým vysiela aj ďalší signál, že po mesiacoch mimoriadnej opatrnosti v súvislosti s pandémiou vyvolanou koronavírusom tento veterán americkej politiky konečne vkročí do volebného ringu.