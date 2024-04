Biden vyzdvihol neporušiteľné vzťahy s Japonskom

Washington 10. apríla - Americký prezident Joe Biden v stredu vyzdvihol "neporušiteľné" americko-japonské vzťahy na stretnutí s japonským premiérom Fumiom Kišidom. Vyhlásil to počas stretnutia v Bielom dome. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Biden v stredu rozprestrel červený koberec pre 66-ročného Kišidu a jeho manželku Juko, aby zdôraznil význam Japonska ako bašty v ázijsko-tichomorskom regióne proti silnejúcemu Pekingu.



Za pompéznosťou návštevy sa skrývajú vážne témy, keďže obaja lídri majú predstaviť plány na reštrukturalizáciu amerického vojenského velenia v Japonsku. Pôjde o najväčšie posilnenie obrannej spolupráce od 60. rokov 20. storočia v rámci lepšej reakcie na hrozby.



Podľa amerických predstaviteľov sa neočakáva diskusia o problematike japonského prevzatia skupiny US Steel. Biden je proti tejto zmluve, pretože ho čaká tvrdý boj o znovuzvolenie proti zástancovi protekcionizmu a bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Experti tvrdia, že by malo dôjsť k dohode na prehĺbení spolupráce v oblasti vesmíru a technológií.



Japonský premiér s manželkou prišli do Spojených štátov v utorok večer. Biden a prvá dáma USA Jill Bidenová ich potom vzali do elegantnej reštaurácie v Georgetowne, vychytenej štvrte Washingtonu. V stredu sa bude konať ešte štátna večera v Bielom dome.



Táto návšteva podčiarkuje význam, aký americký prezident prikladá budovaniu spojenectva proti krajinám ako Čína, Rusko, Severná Kórea a Irán na pozadí vojny v Pásme Gazy a na Ukrajine.



Biden bude vo štvrtok hostiť aj prvý trojstranný summit medzi Japonskom, Filipínami a Spojenými štátmi s cieľom prehĺbiť ich spojenectvo vzhľadom na stupňujúce sa námorné napätie s Čínou.