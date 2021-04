Biden vyzval Kosovo, aby pokračovalo v rozhovoroch so Srbskom

Priština 20. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzval kosovskú vládu, aby pokračovala v rozhovoroch o normalizácii vzťahov so susedným Srbskom. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Biden novej kosovskej prezidentke Vjose Osmaniovej poslal list, obsah ktorého zverejnila v utorok jej kancelária. Washington bude podľa Bidena aj naďalej podporovať úsilie o zabezpečenie trvalého mieru medzi Kosovom a Srbskom a na uzavretie dohody o normalizácii ich vzájomných vzťahov.



Zlepšenie vzťahov so Srbskom je podľa Bidena nevyhnutné na to, aby Kosovo "naplno využilo svoj potenciál a plne sa integrovalo do euroatlantických inštitúcií".



"Viem, že dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať flexibilitu a zložité kompromisy a Spojené štáty budú vaším partnerom v každom jednom kroku na tejto ceste," ubezpečil americký prezident, ktorý zdôraznil potrebu vzájomného "pochopenia" medzi Srbskom a Kosovom.



Nová kosovská vláda, ktorá sa moci ujala v marci, sa podľa svojich vyjadrení zameriava najmä na boj s pandémiou a rozhovory so Srbskom nepatria medzi jej hlavnú prioritu, píše AP.