Biden vyzval krajanov, aby sa zaočkovali treťou dávkou vakcíny

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden, 11. januára 2021 v americkom Newarku. Foto: TASR/AP

Washington 24. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok vyhlásil, že "Podľa vlastných slov aj on sám čoskoro dostane posilňovaciu dávku. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.Podľa Bidena podporné dávky vakcíny proti koronavírusu budú - tak ako pri prvej a druhej dávke - "".Výbor amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vo štvrtok odporučil podávanie podpornej, tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer/BioNTech pre ľudí nad 65 rokov, obyvateľov ošetrovateľských zariadení, ako aj pre osoby vo veku 50 až 64 rokov, ktoré patria vzhľadom na svoj zdravotný stav medzi rizikovú skupinu.Už v stredu schválil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) tretiu dávku očkovacej látky od Pfizer/BioNTech pre osoby nad 65 rokov, dospelých, u ktorých je vysoké riziko závažného priebehu covidu, či pre tých, ktorí sú tomuto ochoreniu viac vystavení vzhľadom na svoje zamestnanie." povedal Biden v Bielom dome.Ako uvádza agentúra DPA, Biden informoval, že posilňovaciu dávku onedlho dostane aj on. "" žartoval 78-ročný Biden. Na otázku ohľadom Američanov, ktorí sa nechávajú zaočkovať podpornou dávkou vakcíny proti covidu skôr, ako na to majú nárok, Biden odpovedal, že "". Podľa DPA tým naznačil, že regulačné úrady by čoskoro mohli ponúknuť tretie dávky aj ďalším skupinám obyvateľov.Plne zaočkovaných je dosiaľ 182 miliónov Američanov, čo predstavuje 55 percent tamojšej populácie.