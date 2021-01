Biden vyzval ľudí, aby nasledujúcich 100 dní nosili rúška

Washington 21. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok opäť vyzval obyvateľov krajiny, aby po nasledujúcich 100 dní nosili rúška a chránili sa tak proti novému koronavírusu. Informoval o tom denník The Guardian.



Ak budú Američania do apríla nosiť rúška, môže to zachrániť životy 50.000 ľudí, uviedol Biden. Pripomenul, že počet obetí koronavírusu, ktorý v USA tento týždeň presiahol 400.000, je vyšší než bol počet ľudí, ktorí prišli v krajine o život počas druhej svetovej vojny. Biden spolu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou si Američanov, ktorí koronavírusu podľahli, uctili v utorok na spomienkovom obrade.



Vo februári sa počet úmrtí pravdepodobne zvýši až na 500.000, varoval Biden s tým, že "veci sa budú naďalej zhoršovať predtým než sa zlepšia".



Zároveň kritizoval predchádzajúcu administratívu, ktorá podľa neho zlyhala, čo sa týka zabezpečenia dodávky vakcín. "Uplynulý rok sme sa nemohli spoľahnúť na federálnu vládu v tom, že bude konať s takou naliehavosťou, pozornosťou a koordináciou, aké sme potrebovali," poznamenal. "A tragickú cenu toho zlyhania sme videli," dodal.



"Sme v stave národnej núdze. Je načase, aby sme tak k tomu aj pristupovali," vyzval Biden s tým, že chce znova obnoviť dôveru ľudí po tom, čo jeho predchodca krajinu rozdelil. Prisľúbil, že politika nebude počas jeho administratívy zasahovať do práce vedcov, píše agentúra AFP.



Biden podpísal vo štvrtok desať výkonných nariadení týkajúcich sa boja proti koronavírusovej pandémii vrátane povinného nosenia rúšok v lietadlách, vlakoch či medzimestských autobusoch.