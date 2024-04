Biden vyzval na dodržanie posvätného záväzku voči NATO

Washington 4. apríla (TASR) – Spojené štáty musia dodržiavať svoj "posvätný záväzok" voči Severoatlantickej aliancii, uviedol vo štvrtok pri príležitosti 75. výročia vzniku NATO americký prezident Joe Biden. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Musíme pamätať na to, že posvätný záväzok, ktorý dávame našim spojencom – brániť každý centimeter územia NATO – zvyšuje aj našu bezpečnosť," vyhlásil Biden.



Vyjadrenie Bidena prišlo po tom, ako jeho súper v novembrových prezidentských voľbách, exprezident Donald Trump spochybnil záruky kolektívnej obrany. Vyhliadku na Trumpov návrat do Bieleho domu vnímajú spojenci z NATO so znepokojením, konštatuje AFP.



Trump vo februári vyhlásil, že by nabádal Rusko, aby zaútočilo na členské štáty NATO, ktoré dostatočne nefinancujú svoju obranu. Podľa vlastných slov by ako prezident zvážil vystúpenie USA z Aliancie, pretože si iné štáty neplnia finančné záväzky.



Biden naopak vydvihuje jednotu NATO v čase, keď Aliancia posilnila vojenskú podporu Ukrajiny brániacej sa proti invázii Ruska.



Prijatím Fínska a Švédska, ktoré vstúpili do NATO v dôsledku vojny na Ukrajine, je dnes Aliancia "väčšia, silnejšia a odhodlanejšia než kedykoľvek predtým", uviedol Biden vo vyhlásení.



"Keď naši protivníci plánovali rozbiť našu pozoruhodnú jednotu, naše demokracie stáli neochvejne," dodal americký prezident, ktorého krajina bude v júli vo Washingtone hostiť tohtoročný summit NATO.