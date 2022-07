Biden vyzval na jednotu, kritizoval rozhodnutia Najvyššieho súdu

Washington 5. júla (TASR) – Americký prezident Joe Biden vyzval v pondelok Spojené štáty na jednotu vo vystúpení pri príležitosti Dňa nezávislosti, ktorého oslavy zatienila hromadná streľba počas sprievodu na predmestí Chicaga. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Biden v príhovore na podujatí pre rodiny vojakov v Bielom dome uviedol, že je presvedčený, že krajina prekoná súčasné "znepokojujúce" obdobie.



"Ekonomika rastie, no nie bez bolesti. Sloboda je terčom útoku, a to tu aj v zahraničí," povedal Biden. "V posledných dňoch sa objavili dôvody domnievať sa, že táto krajina sa pohybuje vzad, že sloboda bola obmedzená, že práva, o ktorých sme si mysleli, že sú zaručené, už zaručené nie sú."



Šéf Bieleho domu sa zmieňoval o verdiktoch Najvyššieho súdu, ktoré zrušili federálnu ochranu práva na interrupciu, rozšírili právo nosiť strelné zbrane na verejnosti a obmedzili schopnosť vlády bojovať proti klimatickej zmene.



"Viem, že to môže byť vyčerpávajúce sa znepokojujúce, no dnes večer chcem, aby ste vedeli, že sa cez toho všetko dostaneme," dodal.



Biden sa predtým vyjadril k streľbe v meste Highland Park v štáte Illinois, pri ktorej útočník zabil šiestich ľudí a ďalších vyše 30 zranil. Podozrivého o niekoľko hodín neskôr zadržala polícia.



Americký prezident odsúdil tento "nezmyselný" násilný čin a vyhlásil, že bude naďalej bojovať proti tomu, čo označil za "epidémiu násilia páchaného zbraňami" v Spojených štátoch.