Biden vyzval na obnovenie vlády v Severnom Írsku

Belfast 12. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzval v stredu na obnovenie vlády v Severnom Írsku, kam zavítal pri príležitosti 25. výročia podpísania Veľkopiatkovej dohody. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Veľkopiatková dohoda, ktorú sprostredkovali Spojené štáty, priniesla po rokoch nepokojov do Severného Írska mier medzi proírskymi republikánmi a probritskými unionistami. Nedávna politická kríza ju však podobrila skúške.



"Je na nás, aby sme toto udržali... Vaše dejiny sú našimi dejinami, a čo je dôležitejšie, vaša budúcnosť je budúcnosťou Ameriky," uviedol Biden.



Zároveň vyzval na politický kompromis v Severnom Írsku, ktorému v súčasnosti chýba funkčná vláda. Zo severoírskeho parlamentu (Stormont) totiž pred vyše rokom odišla pre nezhody týkajúce sa pobrexitových obchodných vzťahov probritská Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá tvorí polovicu systému spoločnej vlády.



"Dúfam, že výkonná moc (v Severnom Írsku) a parlament budú čoskoro obnovené," povedal Biden. Dodal, že mier a stabilita musia byť stále garatované.



Poukázal pritom na vpád stúpencov niekdajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa do budovy amerického Kapitolu zo 6. januára 2021, ktorý podľa neho dokazuje, že každá generácia potrebuje "bojovníkov za demokraciu".



Šéf Bieleho domu však čelil kritike zo strany niektorých členov DUP, ktorá je vystavená tlaku obnoviť vládu. Poslanec DUP Sammy Wilson o Bidenovi napríklad povedal, že je "protibritský".



Biden v utorok uviedol, že cieľom jeho trojdňovej návštevy je "udržanie mieru" v Severnom Írsku. Bidenov stredajší program začal v Belfaste čajom s britským premiérom Rishim Sunakom a pred svojim príhovorom, ktorý predniesol na Ulsterskej univerzite, sa pozdravil s miestnymi politickými lídrami.



Zo Severného Írska sa Biden následne presunie do Írskej republiky, krajiny svojich predkov, kde okrem iného prednesie príhovor v parlamente.