Biden vyzval Rusko a Čínu na rokovanie o kontrole jadrových zbraní

Washington 1. augusta (TASR) - Spojené štáty v pondelok vyzvali Rusko a Čínu na začatie rokovaní o kontrole jadrových zbraní. Vyplýva to z vyhlásenia amerického prezidenta Joea Bidena, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Biden vo vyhlásení zopakoval, že jeho administratíva je pripravená "urýchlene rokovať" o náhrade za dohodu START o obmedzení jadrových zbraní v USA a Rusku. Jej platnosť vyprší v roku 2026.



Rusko by malo jasne ukázať, že je pripravené pokračovať v rokovaní o kontrole jadrových zbraní, povedal Biden. Rokovania si však podľa neho "vyžadujú ochotného partnera, ktorý koná v dobrej viere". "Brutálna a nevyprovokovaná ruská agresia na Ukrajine narušila mier v Európe a predstavuje útok na základné princípy medzinárodného poriadku" dodal Biden.



Čína má podľa šéfa Bieleho domu ako stály člen Bezpečnostnej rady (BR) OSN povinnosť zapojiť sa do rozhovorov o obmedzení jadrových zbraní.



"Žiadnemu z našich národov ani svetu neprináša žiaden úžitok, ak sa bude brániť zásadnej angažovanosti v oblasti kontroly zbraní a nešírenia jadrových zbraní," pokračoval Biden.



Americký prezident ďalej povedal, že najmä jadrové mocnosti Rusko a Spojené štáty majú zodpovednosť za "udávanie tónu" takýchto rokovaní. Úlohou Washingtonu a Moskvy je podľa neho zabezpečiť "životaschopnosť" Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).



Biden pripomenul, že Spojené štáty a Sovietsky zväz boli v tejto oblasti schopné spolupracovať aj počas studenej vojny. Zároveň uistil, že jeho administratíva bude NPT podporovať aj naďalej.



Rusko a Spojené štáty vlastnia asi 90 percent všetkých jadrových hlavíc, pričom každá z nich má zhruba 4000 kusov uvádza Reuters na základe prepočtov Federácie amerických vedcov (FAS). Agentúra pripomenula, že ruská invázia na Ukrajine spôsobila najvážnejšie narušenie vzťahov medzi Moskvou a Západom od vypuknutia kubánskej krízy v roku 1962. Vtedy sa mnohí obávali, že svet je na pokraji jadrovej vojny.