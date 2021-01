Biden vyzval Senát, aby sa zameral na priority

Washington 14. januára (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v stredu vyzval Senát, aby sa zameral na priority v rámci svojej agendy, aj keď sa zaoberá ústavnou žalobou (impeachmentom) prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Biden vo svojom vyhlásení nezaujal stanovisko k tomu, či by mal Senát uznať Trumpa za vinného po tom, čo Snemovňa reprezentantov Kongresu USA, v ktorej majú väčšinu demokrati, v stredu schválila podanie ústavnej žaloby na dosluhujúceho prezidenta za "podnecovanie povstania" v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho podporovateľov na budovu Kapitolu.



Súčasný šéf Bieleho domu sa tak stal prvým prezidentom v dejinách USA, voči ktorému bola druhýkrát vznesená ústavná žaloba. Uznať Trumpa za vinného a odvolať ho z úradu však môže až druhá komora Kongresu, Senát, kde majú v súčasnosti miernu prevahu republikáni.



Biden uviedol, že v súvislosti s koronavírusovou pandémiou, ktorá vážne zasiahla americkú ekonomiku, potrebuje, aby Senát urýchlene potvrdil jeho nominantov, aby nový vládny kabinet mohol začať pracovať po jeho nástupe do funkcie. Inaugurácia Bidena sa uskutoční 20. januára.



"Dúfam, že lídri Senátu nájdu spôsob, ako sa zaoberať ústavnými povinnosťami v oblasti impeachmentu a zároveň aj ďalšími naliehavými záležitosťami tejto krajiny," uviedol Biden.



Stúpenci dosluhujúceho republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí vrátane jedného policajta. Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami o zmanipulovaní volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu.



Samotný Trump popiera, že by bol nabádal svojich stúpencov na násilnosti.