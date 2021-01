Biden vyzval Senát, aby urýchlene potvrdil jeho nominantov do kabinetu

Washington 9. januára (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v piatok dokončil proces obsadzovania svojho vládneho kabinetu a vyzval Senát, aby urýchlene potvrdil jeho nominantov. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Napriek tomu, že do Bidenovej inaugurácie 20. januára zostáva už iba 12 dní, Senát - horná komora Kongresu - ešte stále neprikročil k schváleniu žiadneho z Bidenových nominantov.



Budúci demokratický prezident v piatok oznámil posledných členov svojho ekonomického tímu, ktorých označil za "24 vynikajúcich žien a mužov", na podujatí vo svojom domovskom meste Wilmington v štáte Delaware.



Biden poznamenal, že jeho "historický" kabinet "vyzerá ako Amerika" a je vôbec prvý, ktorý je rovnomerne zostavený z mužov a žien.



"Je mojím očakávaním a nádejou, že Senát sa teraz bude usilovať o rýchle a spravodlivé potvrdenie týchto nominantov," uviedol nastupujúci prezident s tým, že to platí najmä pre nominantov na posty ministra zahraničných vecí, obrany, financií a vnútornej bezpečnosti.



"Vzhľadom na to, čím si naša krajina prešla za posledné štyri roky a posledné dni, by nominanti mali byť potvrdení čo najrýchlejšie," uviedol.



Vďaka víťazstvu dvoch demokratických kandidátov v doplňujúcich senátnych voľbách v štáte Georgia, ktoré sa konali tento týždeň, získala Bidenova strana kontrolu nad hornou komorou. Demokrati majú tiež tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov - dolnej komore Kongresu.



Vyhlásenie Bidena prišlo po búrlivom týždni vo Washingtone, počas ktorého v stredu vtrhli stovky prívržencov odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa do Kapitolu a narušili spoločné zasadanie Kongresu, ktorý potvrdzoval Bidenovo víťazstvo v novembrových voľbách.