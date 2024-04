Biden vyzval snemovňu, aby hlasovala o pomoci pre Ukrajinu

Washington 11. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzval v stredu Snemovňu reprezentantov amerického Kongresu, aby okamžite hlasovala o balíku pomoci pre Ukrajinu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ukrajina má ohromnú podporu väčšiny demokratov a republikánov. Hlasovať by sa malo teraz," povedal Biden novinárom.



Spojené štáty sú považované za najdôležitejšieho spojenca Ukrajiny, ktorá sa už viac než dva roky bráni invázii Ruska. Rozsiahlejšia americká vojenská pomoc však viazne, pretože schválenie balíka v hodnote 60 miliárd dolárov dlhodobo blokuje v Snemovni reprezentantov republikánska väčšina. Balík už schválil americký Senát, v ktorom majú väčšinu demokrati.



"Členovia snemovne naďalej aktívne diskutujú o možnostiach cesty vpred. Existuje o tom viacero rôznych nápadov. Ako viete, je to veľmi komplikovaná záležitosť vo veľmi komplikovanom čase," uviedol v stredu predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson o balíku.



"Hodiny tikajú, každý cíti tú naliehavosť, no vyžaduje sa dosiahnutie zhody a na tom pracujeme," dodal.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že Ukrajina prehrá vo vojne s Ruskom, ak Kongres USA nechváli ďalšiu vojenskú pomoc. Podľa jeho slov by bolo pre Kyjev náročné prežiť bez pomoci. Zároveň dodal, že ak Ukrajina vojnu prehrá, napadnuté budú ďalšie krajiny".