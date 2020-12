Biden vyzval verejnosť, aby dôverovala vakcíne proti koronavírusu

Washington 12. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v piatok vyhlásil, že americká verejnosť by mala dôverovať vakcíne proti koronavírusu, ktorá zrejme bude v USA už čoskoro dostupná.



Biden v meste Wilmington, kde žije, vyhlásil, že boj proti pandémii je "vážna vec" a musí prebiehať pod vedením amerického prezidenta. Informovala o tom agentúra AP.



Poradný výbor americkej vlády vo štvrtok schválil vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech na rozsiahle použitie, vďaka čomu je krajina už len krok od spustenia rozsiahleho očkovania proti nákaze, ktorá zabila už takmer 300.000 Američanov.



Očkovanie sa možno začne už do niekoľkých dní, závisí to od toho, ako rýchlo americký regulačný orgán, Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), schváli odporúčanie spomínaného výboru odborníkov.



Administratíva dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa údajne vyvíja silný tlak na vedenie FDA, aby ešte v piatok washingtonského času odsúhlasilo núdzové použitie vakcíny Pfizer-BioNTech. Trump údajne požaduje odstúpenie šéfa FDA Stephena Hahna, ak sa tak v uvedenom termíne nestane, píše agentúra AFP.



Novozvolený prezident Joe Biden v piatok zopakoval svoj "smelý a uskutočniteľný sľub", že sa za prvých 100 dní svojej vlády pokúsi zaočkovať až 100 miliónov Američanov. O koronavíruse Biden povedal: "Môžeme si želať, aby bol preč, ale musíme mu čeliť."



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta USA na základe výsledkov novembrových volieb, sa zíde 14. decembra. Kongres následne 6. januára 2021 potvrdí víťaza prezidentských volieb, ktorý 20. januára 2021 zloží prísahu a ujme sa úradu.