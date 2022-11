Biden vyzve čínskeho lídra, aby obmedzil tendencie Severnej Kórey

Phnom Pénh 12. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzve čínskeho lídra Si Ťin-pchinga, aby obmedzil "najhoršie tendencie" Severnej Kórey, a povie mu, že zvyšovanie počtu zbraní Pchjongjangu si vyžiada "posilnenú" vojenskú prítomnosť USA v Ázii, uviedol v sobotu vysokopostavený predstaviteľ USA.



Biden počas pondelkového stretnutia na okraj samitu G20 čínskemu prezidentovi povie, že Čína má "záujem zohrávať konštruktívnu úlohu pri obmedzovaní najhorších tendencií Severnej Kórey", povedal novinárom americký prezidentský poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, uvádza tlačová agentúra AFP.



Biden tiež Si Ťin-pchingovi povie, že ak bude Severná Kórea naďalej vyvíjať raketové a jadrové zbrane, tak to "bude jednoducho znamenať ďalšie posilnenie americkej vojenskej a bezpečnostnej prítomnosti v danom regióne".



Sullivan v rozhovore na palube prezidentského špeciálu Air Force One počas Bidenovej cesty do Kambodže na regionálny samit Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorý sa bude konať počas tohto víkendu, povedal, že Biden nebude klásť požiadavky Číne, ale Si Ťin-pchingovi poskytne "svoje stanovisko".



Severná Kórea totiž "predstavuje hrozbu nielen pre Spojené štáty, nielen pre Južnú Kóreu a Japonsko, ale pre mier a stabilitu v celom regióne", zdôraznil Sullivan.



Sullivan povedal, že "je samozrejme na Číne, či chce zvýšiť tlak na Severnú Kóreu". Keďže sa však očakáva, že Severná Kórea čoskoro otestuje jadrovú zbraň a rýchlo zvyšuje svoje raketové kapacity, "operačná situácia je v súčasnosti akútnejšia," dodal zmienený americký predstaviteľ.



Biden, ktorý priletel do Ázie po krátkej zastávke v Egypte na konferencii o klimatickej kríze COP27, absolvuje i samostatné stretnutia s vedúcimi predstaviteľmi Kambodže, Japonska a Južnej Kórey. Šéf Bieleho domu pricestoval do kambodžského hlavného mesta Phnom Pénh v sobotu.