Biden vyzýva Američanov, aby nepodľahli útokom na slobodu prejavu
Biden (82) sa v nedeľu večer prihovoril publiku v Bostone po prevzatí Ceny za celoživotné dielo od Inštitútu Edwarda M. Kennedyho.
Autor TASR
Boston 27. októbra (TASR) - Bývalý prezident Spojených štátov Joe Biden nazval súčasnosť „temnými dňami“. Vyzval Američanov, aby zostali optimistickí a nepodľahli útokom na slobodu prejavu a testovaniu hraníc výkonnej moci zo strany prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Biden (82) sa v nedeľu večer prihovoril publiku v Bostone po prevzatí Ceny za celoživotné dielo od Inštitútu Edwarda M. Kennedyho. Bolo to jeho prvé verejné vystúpenie, odkedy absolvoval cyklus rádioterapie pre agresívnu formu rakoviny prostaty.
„Od svojho založenia slúžila Amerika ako maják najmocnejšej myšlienky, aká kedy vládla v dejinách sveta,“ povedal Biden. „Táto myšlienka je silnejšia ako akákoľvek armáda. Sme silnejší ako ktorýkoľvek diktátor,“ pripomenul exprezident.
Povedal, že Amerika je závislá od prezidentského úradu s obmedzenou mocou, fungujúceho Kongresu a autonómneho súdnictva. Keďže federálna vláda čelí druhému najdlhšiemu zastaveniu činnosti (shutdown) v histórii, Trump prerušenie financovania využil ako spôsob, ako uplatniť novú kontrolu nad vládou.
„Priatelia, nemôžem nič z toho prikrášliť. Sú to temné dni,“ povedal Biden. Podľa neho krajina „znovu nájde svoj pravý kompas“ a „vyjde (z krízy) taká, aká bola vždy – silnejšia, múdrejšia a odolnejšia, spravodlivejšia, pokiaľ si zachováme vieru“.
Biden uviedol ako príklady ľudí, ktorí obstoja proti hrozbám súčasnej administratívy, komikov, na ktorých sa Trump zameral. „Moderátori večerných relácií naďalej poukazujú na slobodu prejavu s vedomím, že ich kariéra je v ohrození,“ povedal. Vyzval Američanov, aby sa „znovu postavili“.
Demokratický prezident vlani stiahol kandidatúru na znovuzvolenie po neúspechu v debate proti Trumpovi a obavám pre vek, zdravie a duševnú zdatnosť. Nahradila ho viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá v novembri vo voľbách neuspela.
Biden v máji oznámil, že mu lekári diagnostikovali rakovinu prostaty, ktorá sa rozšírila aj do kostí. Závažnosť rakoviny prostaty sa klasifikuje pomocou takzvaného Gleasonovho skóre, ktoré sa pohybuje na stupnici od 6 do 10. Bidenov úrad uviedol, že jeho skóre bolo 9.
Začiatkom septembra podstúpil tzv. Mohsovu operáciu na odstránenie kožných nádorov. Išlo o zákrok, pri ktorom sa odstraňujú vrstvy kože, až kým nezostanú žiadne stopy rakoviny.
