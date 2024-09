Biden vyzýva na podporu Ukrajiny a dohodu o prímerí v Gaze

New York 24. septembra (TASR) – Americký prezident Joe Biden v utorok vyhlásil, že invázia ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu nebola úspešná. Svetové spoločenstvo vyzval, aby podporovalo Kyjev, kým nezvíťazí, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Putinova vojna nebola úspešná vo svojom hlavnom cieli. Zaumienil si zničiť Ukrajinu, no Ukrajina je stále slobodná. Chcel oslabiť NATO, no NATO je väčšie, silnejšie a jednotnejšie ako kedykoľvek predtým," povedal Biden v poslednom prejave v prezidentskej funkcii pred Valným zhromaždením OSN.



Biden vyzval Izrael a palestínske hnutie Hamas, aby po mesiacoch snáh dotiahli do konca návrh na prímerie v Pásme Gazy. Dohoda "privedie rukojemníkov domov a zaistí bezpečnosť pre Izrael a Gazu vymanenú z područia Hamasu, zmierni utrpenie v Gaze a ukončí túto vojnu", povedal.



Šéf Bieleho domu varoval pred vojnou plného rozsahu v Libanone, kde je podľa neho napriek eskalácii stále možné diplomatické riešenie.



Biden sa v novembrových voľbách v USA už nebude uchádzať o post prezidenta a vo vystúpení vo všeobecnej rozprave VZ OSN hovoril aj o potrebe zaistiť, aby Irán nikdy nezískal jadrové zbrane. Vyzval na ukončenie občianskej vojny v Sudáne a rýchly postup v boji proti šíreniu opičích kiahní (mpox) v Afrike.



Povedal, že Washington podporuje reformu a rozšírenie Bezpečnostnej rady OSN. Spomenul aj umelú inteligenciu, pre ktorú sú podľa neho potrebné celosvetové pravidlá. Napriek globálnym problémom ako vojny, klimatická kríza, hlboko rozdelené spoločnosti či ohrozené demokracie vníma budúcnosť s nádejou.



"Viem, že mnohí dnes pri pohľade na svet vidia ťažkosti a reagujú beznádejou, nie však ja," uviedol. "Sme silnejší, než si myslíme," dodal s odkazom na krízy, ktoré svetové spoločenstvo v posledných desaťročiach prekonalo spoločným úsilím. Spomenul vojnu vo Vietname, apartheid v Juhoafrickej republike či teroristické útoky z 11. septembra 2001.