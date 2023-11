Biden vzdal hold americkým vojnovým veteránom

Washington 12. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v si v sobotu uctil vojnových veteránov USA počas návštevy Arlingtonského národného cintorína pri príležitosti Dňa veteránov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Opäť sme sa tu zišli, aby sme si uctili generácie Američanov, ktorí stáli na frontových líniách slobody. Aby sme opäť boli svedkami významných činov niekoľkých šľachetných, ktorí riskovali všetko, všetko, aby nám dali lepšiu budúcnosť," uviedol. Americkí veteráni sú podľa jeho slov oceľovou chrbticou národa.



Biden, ktorý je ako prezident aj najvyšším veliteľom ozbrojených síl, pripomenul aj známe bitky, na ktorých sa zúčastnili americkí vojaci. Nasadenie týchto vojakov do bojov podľa jeho slov siaha až do obdobia vojny za nezávislosť USA v 18. storočí.



Takisto uviedol, že 11. november, známy aj ako Deň prímeria, je výročím uzatvorenia prímeria medzi Nemeckom a dohodovými štátmi, čím sa oficiálne ukončila prvá svetová vojna (1914-18).



Bidenov syn Beau Biden v roku 2003 vstúpil do Národnej gardy USA v štáte Delaware a v roku 2008 bol vyslaný do Iraku. Beau zomrel v roku 2015 na následky rakoviny mozgu, pripomína AP. Biden počas prejavu uviedol, že mu jeho syn Beau chýba.



Na Arlingtonskom národnom cintoríne v americkom štáte Virginia sú pochovaní aj americkí vojnoví veteráni, ktorí padli v rôznych konfliktoch. Tiež je tam pochovaný aj bývalý prezident USA John F. Kennedy, jeho manželka Jacqueline Kennedyová i jeho brat - bývalý senátor Robert Kennedy.