Biden vzdal hold policajtovi, ktorý zomrel po útoku na Kapitol

Washington 3. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden a prvá dáma Jill Bidenová vzdali v utorok večer úctu policajtovi, ktorý zomrel po januárovom útoku stúpencov exprezidenta Donalda Trumpa na Kapitol. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Urnu s popolom policajta Briana Sicknicka vystavili v utorok večer v tzv. centrálnej rotunde sídla Kongresu USA vo Washingtone. Vlajky na Kapitole pred jej privezením spustili na pol žrde.



Podľa agentúry AFP je vystavenie pozostatkov zosnulého v Kapitole výnimočnou poctou, ktorú doposiaľ priznali len štyrom osobnostiam: svetoznámemu kazateľovi Billymu Grahamovi (2018), bojovníčke za práva amerických černochov Rose Parksovej (2005) a dvom policajtom - Jacobovi Chestnutovi a Johnovi Gibsonovi-, ktorí zahynuli pri streľbe v budove Kongresu v roku 1998.



Briana Sicknicka, príslušník Policajného zboru Kapitolu USA (USCP), zomrel na následky zranení, ktoré utrpel 6. januára počas vniknutia davu Trumpových prívržencov do sídla Kongresu. Jeden z násilníkov ho údajne zasiahol do hlavy hasiacim prístrojom. Sicknick (42) na druhý deň zomrel. Okolnosti jeho smrti sú stále predmetom vyšetrovania.



Biden a jeho manželka sa pristavili v tichej úcte pred stolíkom s urnou, na ktorý prezident v jednom momente krátko položil pravú ruku. Potom si obaja položili ruku na srdce, čo je gesto, ktorým Američania vzdávajú hold americkej vlajke a robia ho počas hrania štátnej hymny.



Exprezident Donald Trump sa so zosnulým policajtom rozlúčiť neprišiel ani doposiaľ verejne nevyjadril zármutok nad jeho úmrtím. Biden s manželkou mu prišli vzdať hold medzi prvými.



Pre pandémiu nového koronavírusu spomienkové obrady na Kapitole prebiehajú bez účasti širšej verejnosti. Vzdať úctu Brianovi Sicknikovi môžu vzdať len kolegovia policajti, členovia vlády USA a Kongresu a ďalší pozvaní hostia.



V priebehu stredy urnu prevezú na Arlingtonský národný cintorín vo Virgínii.



Stúpenci Trumpa 6. januára zaútočili na budovu Kapitolu, kde sa práve vtedy členovia Kongresu pripravovali definitívne potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena. K pochodu na Kapitol ich predtým vyzval samotný Trump, ktorý zároveň zopakoval nepodložené tvrdenia o tom, že Biden zvíťazil len vďaka rozsiahlym volebným podvodom.



Samotný Trump neskôr poprel, že by svojich stúpencov podnecoval k násilnostiam. V tejto súvislosti čelí aj po odchode z prezidentskej funkcie procesu ústavnej žaloby (impeachmentu), ktorú začne americký Senát prerokúvať po 8. februári.