Biden: Vzťahy Elona Muska s inými krajinami stoja za preskúmanie

Washington 10. novembra (TASR) - Na vzťahy amerického podnikateľa a miliardára Elona Muska s inými krajinami sa oplatí pozrieť bližšie, vyhlásil v stredu americký prezident Joe Biden. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Myslím si, že spolupráca a technické vzťahy Elona Muska s inými krajinami stoja za preskúmanie," uviedol šéf Bieleho domu. Zároveň upozornil, že takto nechce naznačiť, že by Musk robil niečo nevhodné.



Biden takto reagoval na otázku novinárov, či si myslí, že Musk predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov a či americká vláda nemala vyšetriť jeho nedávne nadobudnutie sociálnej siete Twitter, ktorú získal aj za pomoci investora zo Saudskej Arábie.



Biely dom pritom v októbri poprel správy, že vláda uvažuje o začatí posudzovania niektorých Muskovych aktivít z hľadiska národnej bezpečnosti vrátane kúpy Twitteru. Muskov nákup tejto sociálnej siete totiž vyvolal obavy, že jeho spoločnosti - napríklad Tesla vyrábajúca elektromobily - môžu čeliť tlaku zo strany krajín, ktoré sa usilujú o reguláciu prejavu v online priestore.



Musk okrem toho upútal pozornosť výrokmi naznačujúcimi, že sa napriek vojenskej invázii Ruska na Ukrajinu stavia pozitívne voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Americký miliardár tiež naznačil, že by sa Taiwan so svojou demokratickou vládou mal stať súčasťou Číny. Kritici pritom poukazujú na Muskove pracovné väzby s Čínou a navýšenie produkcie v čínskych továrňach Tesly v Šanghaji.