Biden: Vzťahy USA s Čínou sú na 'správnej ceste'

Palo Alto 20. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok povedal, že vzťahy Spojených štátov s Čínou sú na "správnej ceste". Zároveň naznačil, že počas návštevy amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena v Pekingu došlo v tomto smere k pokroku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Sme na správnej ceste," povedal Biden na margo americko-čínskych vzťahov. Kladne potom odpovedal aj na novinársku otázku, či má pocit, že v tomto smere došlo k pokroku.



Blinkena zároveň americký prezident pochválil v súvislosti s jeho cestou do Pekingu, pričom povedal, že "odviedol skvelú prácu".



Čína a Spojené štáty sa v pondelok - na záver Blinkenovej dvojdňovej návštevy v Pekingu - dohodli na potrebe stabilizácie svojich vzájomných vzťahov tak, aby ich intenzívne súperenie neprerástlo do konfliktu. Nijaký zásadný pokrok sa im však dosiahnuť nepodarilo, píše Reuters.



Antony Blinken pricestoval do Číny ako vôbec prvý šéf diplomacie USA od roku 2018. Jeho návšteva v Pekingu sa uskutočnila v čase zvýšeného napätia medzi oboma súperiacimi mocnosťami, ku ktorému prispieva otázka Taiwanu, vojna na Ukrajine aj čínske nároky v oblasti Juhočínskeho mora.