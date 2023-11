Biden: Z pásma Gazy evakuovali už 74 Američanov s dvojakým občianstvom

Washington 2. novembra (TASR) - Z pásma Gazy prišlo do Egypta už 74 Američanov s dvojakým občianstvom, oznámil vo štvrtok americký prezident Joe Biden. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby taktiež potvrdil, že "doteraz prešlo do Egypta 74 amerických občanov a ich rodinných príslušníkov". Dodal, že počet takto prichádzajúcich Američanov stále narastá, pričom už v stredu prišli do Egypta piati.



Egypt otvoril v stredu prvýkrát pre cudzincov a zranených Palestínčanov hraničný priechod Rafah, cez ktorý dovtedy vpúšťal do pásma Gazy len humanitárnu pomoc.



Z tejto palestínskej enklávy následne prišlo ešte v stredu do Egypta podľa tamojších úradov 76 zranených Palestínčanov a 335 cudzincov alebo ľudí s dvojakým občianstvom. Vo štvrtok prešli do Egypta stovky ďalších držiteľov zahraničných pasov.



Egypt vo štvrtok oznámil, že z pásma Gazy pomôže evakuovať "približne 7000" cudzincov a ľudí s dvojakým občianstvom. Hranice palestínskej enklávy s Izraelom zablokovala izraelská armáda po teroristickom útoku hnutia Hamas 7. októbra. Na základe dohody medzi Egyptom, Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorú sprostredkoval Katar, môže Gazu opustiť obmedzený počet ľudí.